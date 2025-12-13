Bari, Milani: "Il pareggio? Non è un risultato negativo"

Andrea Milani ha sostituito in panchina Vincenzo Vivarini, costretto a seguire la gara dalla tribuna per squalifica, e al termine del pareggio senza reti conseguito al Druso ha analizzato la prestazione del Bari. Il vice allenatore ha sottolineato come l'obiettivo fosse quello di conquistare i tre punti, ma ha evidenziato anche aspetti positivi da non sottovalutare nel contesto della stagione.​

"L'obiettivo era portare a casa la vittoria. C'è da ragionare, però, anche sui momenti e credo che il pareggio non sia un risultato negativo", ha affermato Milani nel post gara. Il tecnico ha poi messo in evidenza la solidità difensiva dimostrata dalla squadra: "Prendiamo tutto ciò di positivo e proseguiamo a lavorare. Sono tre gare che non perdiamo e non abbiamo subito gol".​

La continuità nei risultati rappresenta secondo Milani un punto di partenza fondamentale per la crescita del gruppo. "L'equilibrio è stato trovato e adesso possiamo concentrarci maggiormente sulla fase di possesso", ha spiegato il vice di Vivarini, indicando la strada per migliorare la manovra offensiva nelle prossime uscite. Il tecnico ha concluso guardando ai prossimi impegni casalinghi: "Le due gare in casa? Dobbiamo dare seguito a questo pareggio. Sono occasioni da sfruttare per dare un senso a questo risultato".