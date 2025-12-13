Torino, Vlasic cuore granata: "Qui è casa mia, devo dare tutto per squadra e tifosi"

Il centrocampista del Torino Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Cremonese valido per la 15^ giornata di Serie A.

Da quanto aspettavate questa vittoria?

"Oggi molto importante, è una partita che dovevamo vincere perché mancavano punti. Per me siamo una squadra molto più forte di quello che stiamo dimostrando, ma lavoriamo ogni giorno per fare meglio. Sono molto contento della squadra e grazie a tutti i tifosi che sono venuti oggi".

In un momento così difficile, quanto avete cercato di trasmettere il cuore granata al resto dello spogliatoio?

"Per me è molto importante, sono qua da più di 3 anni e ci tengo al Toro. E' la mia casa, mi sento obbligato a dare tutto per la squadra e per i tifosi. Oggi abbiamo vinto e dobbiamo continuare così".