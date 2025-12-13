Floro Flores prima di Benevento-Giugliano: "Gara insidiosa, Simonetti può partire titolare"

La vittoria in rimonta della Salernitana sul Picerno con il conseguente aggancio in classifica sarà senza dubbio una motivazione in più da sfruttare per il Benevento di Antonio Floro Flores nel match di domani contro il Giugliano.

"Le insidie le troviamo ovunque perché spesso queste partite vengono sottovalutate - riporta TuttoC.com -. Affrontiamo una squadra guidata da un allenatore molto navigato, che sa il fatto suo e preparerà la gara nei minimi dettagli: è un grande allenatore, ha salvato tante squadre. A volte il personaggio prende il sopravvento, ma io lo valuto per quanto costruito sul campo".

La squadra come reagirà all'ultima sfida disputata?

"È stata una partita sofferta, di quelle in cui bisogna necessariamente sporcarsi. Non ci hanno fatto esprimere al meglio, ma abbiamo portato a casa il risultato che ci mancava. Domani mi aspetto una gara simile sotto l’aspetto tattico e tecnico: dovremo essere il solito Benevento casalingo, quello che vuole il risultato a tutti i costi".

C'erano dubbi sul ruolo da ricoprire?

"Dal primo giorno sapevo di essere l’allenatore del Benevento, non c’è mai stato alcun dubbio. Con il presidente si è creato subito un feeling importante. Mi hanno fatto sentire a casa e cerco di far stare bene tutti, dal primo all’ultimo. Lo staff è fondamentale, come una moglie [ride ndr]: il lavoro è prezioso e deve essere fatto in sinergia".

C'è qualche recupero?

"Simonetti è in crescita ed è pronto anche per partire dall’inizio. È un leader carismatico, in allenamento si comporta sempre così e questo mi rende certamente felice. Nardi ha bisogno di tempo per ritrovare condizione ideale, lo stiamo gestendo".