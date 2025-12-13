In campionato un'Atalanta formato Europa: Cagliari battuto 2-1, Scamacca show

L'Atalanta sa vincere, convincere (e soffrire) anche dentro ai confini italiani, non solo fuori. Questo racconta match tra i nerazzurri e il Cagliari, in programma in serata alla New Balance Arena e valido per la 15^ giornata di Serie A. Sfida che Palladino affronta proponendo 10/11 della formazione vista dal primo minuto contro il Chelsea: solo un cambio, con Zappacosta sulla destra al posto dell'infortunato Zappacosta. Squadra che vince non si cambia: deve essere questo il mantra di Pisacane, che non cambia neanche di un elemento l'undici proposto nel match vinto una settimana fa in casa contro la Roma.

Una magia decide un primo tempo quasi solo nerazzurro

Fin dai primi minuti, l'Atalanta dà l'idea di voler azzannare il match. Un atteggiamento che porta frutti già dopo 11 minuti, con la rete del vantaggio. Lookman entra in area da sinistra e serve dall'altra parte Zappacosta, che conclude verso la porta: la stoccata dell'esterno si trasforma in un assist per Scamacca che, con un geniale colpo di tacco, deposita in rete. Nerazzurri aggressivi su ogni palla e bravi poi a lanciarsi in avanti, creando altre occasioni nella prima frazione di gioco soprattutto con Lookman e con lo stesso Scamacca. Il Cagliari, dal canto suo, viene inevitabilmente costretto sulla difensiva. Anche i sardi però creano un paio di situazioni, con il grande ex di serata ovvero Palestra che non patisce minimamente l'emozione di tornare a Bergamo. Dopo 45 minuti decisamente vivaci, sono i padroni di casa ad andare dunque a riposo in vantaggio.

Gaetano entra e segna, ma è la serata di Scamacca

Se i primi 45 minuti hanno visto andare in scena un'Atalanta arrembante e più volte vicina al raddoppio, nella ripresa invece i padroni di casa pensano più a contenere il Cagliari minaccioso soprattutto e a mettere così in ghiaccio il risultato. Una strategia che però non fa altro che dare fiducia ai sardi, sempre più minacciosi e capaci di trovare il pari al 75': azzecatissimo il cambio di Pisacane, visto Gaetano (entrato poco prima al posto di Borrelli) combina alla grande con Esposito e non sbaglia a tu per tu con Carnesecchi. Ennesimo pareggio in campionato per la Dea? Scamacca non è d'accordo. 6 minuti dopo, il centravanti raccogli un pallone arrivatogli da Samardzic e lo scarica in porta dopo un primo tentativo non andato a buon fine. E' il sigillo finale, che regala 3 punti vitali all'Atalanta per cercare di risalire la classifica. Beffa finale per i rossoblù, che nel recupero avevano anche trovato il 2-2 con Luvumbo ma poi viene annullato per fuorigioco.

