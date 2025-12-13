Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

In campionato un'Atalanta formato Europa: Cagliari battuto 2-1, Scamacca show

In campionato un'Atalanta formato Europa: Cagliari battuto 2-1, Scamacca showTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 22:39Serie A
Paolo Lora Lamia

L'Atalanta sa vincere, convincere (e soffrire) anche dentro ai confini italiani, non solo fuori. Questo racconta match tra i nerazzurri e il Cagliari, in programma in serata alla New Balance Arena e valido per la 15^ giornata di Serie A. Sfida che Palladino affronta proponendo 10/11 della formazione vista dal primo minuto contro il Chelsea: solo un cambio, con Zappacosta sulla destra al posto dell'infortunato Zappacosta. Squadra che vince non si cambia: deve essere questo il mantra di Pisacane, che non cambia neanche di un elemento l'undici proposto nel match vinto una settimana fa in casa contro la Roma.

Una magia decide un primo tempo quasi solo nerazzurro
Fin dai primi minuti, l'Atalanta dà l'idea di voler azzannare il match. Un atteggiamento che porta frutti già dopo 11 minuti, con la rete del vantaggio. Lookman entra in area da sinistra e serve dall'altra parte Zappacosta, che conclude verso la porta: la stoccata dell'esterno si trasforma in un assist per Scamacca che, con un geniale colpo di tacco, deposita in rete. Nerazzurri aggressivi su ogni palla e bravi poi a lanciarsi in avanti, creando altre occasioni nella prima frazione di gioco soprattutto con Lookman e con lo stesso Scamacca. Il Cagliari, dal canto suo, viene inevitabilmente costretto sulla difensiva. Anche i sardi però creano un paio di situazioni, con il grande ex di serata ovvero Palestra che non patisce minimamente l'emozione di tornare a Bergamo. Dopo 45 minuti decisamente vivaci, sono i padroni di casa ad andare dunque a riposo in vantaggio.

Gaetano entra e segna, ma è la serata di Scamacca
Se i primi 45 minuti hanno visto andare in scena un'Atalanta arrembante e più volte vicina al raddoppio, nella ripresa invece i padroni di casa pensano più a contenere il Cagliari minaccioso soprattutto e a mettere così in ghiaccio il risultato. Una strategia che però non fa altro che dare fiducia ai sardi, sempre più minacciosi e capaci di trovare il pari al 75': azzecatissimo il cambio di Pisacane, visto Gaetano (entrato poco prima al posto di Borrelli) combina alla grande con Esposito e non sbaglia a tu per tu con Carnesecchi. Ennesimo pareggio in campionato per la Dea? Scamacca non è d'accordo. 6 minuti dopo, il centravanti raccogli un pallone arrivatogli da Samardzic e lo scarica in porta dopo un primo tentativo non andato a buon fine. E' il sigillo finale, che regala 3 punti vitali all'Atalanta per cercare di risalire la classifica. Beffa finale per i rossoblù, che nel recupero avevano anche trovato il 2-2 con Luvumbo ma poi viene annullato per fuorigioco.

Clicca qui per rivivere la diretta testuale di Atalanta-Cagliari su TMW

Articoli correlati
Cagliari, Palestra: "Totalmente concentrato sulla salvezza, non so niente del futuro"... Cagliari, Palestra: "Totalmente concentrato sulla salvezza, non so niente del futuro"
Cagliari, Palestra: "Voglio sempre migliorare. Mercato? Non ci penso" Cagliari, Palestra: "Voglio sempre migliorare. Mercato? Non ci penso"
Atalanta, Palladino: "Vittoria molto importante, ecco la cosa che mi è piaciuta di... Atalanta, Palladino: "Vittoria molto importante, ecco la cosa che mi è piaciuta di più"
Altre notizie Serie A
Inter, sfida a PSG e Real per Konate. Intanto il Liverpool ha già una shortlist per... Inter, sfida a PSG e Real per Konate. Intanto il Liverpool ha già una shortlist per sostituirlo
Torino, Vlasic cuore granata: "Qui è casa mia, devo dare tutto per squadra e tifosi"... Torino, Vlasic cuore granata: "Qui è casa mia, devo dare tutto per squadra e tifosi"
Cagliari, Palestra: "Totalmente concentrato sulla salvezza, non so niente del futuro"... Cagliari, Palestra: "Totalmente concentrato sulla salvezza, non so niente del futuro"
Cagliari, Palestra: "Voglio sempre migliorare. Mercato? Non ci penso" Live TMWCagliari, Palestra: "Voglio sempre migliorare. Mercato? Non ci penso"
Pereyra-Napoli, dall’Argentina: "Arriverà a parametro zero". Decisivo un cavillo... Pereyra-Napoli, dall’Argentina: "Arriverà a parametro zero". Decisivo un cavillo burocratico
Atalanta, Palladino: "Vittoria molto importante, ecco la cosa che mi è piaciuta di... Atalanta, Palladino: "Vittoria molto importante, ecco la cosa che mi è piaciuta di più"
Atalanta, Palladino: "Importante il fattore casa. Scamacca? Grande gara" Live TMWAtalanta, Palladino: "Importante il fattore casa. Scamacca? Grande gara"
Cagliari, Pisacane: "Buona partita, ma ci vuole più ferocia. Palestra si deve isolare"... Cagliari, Pisacane: "Buona partita, ma ci vuole più ferocia. Palestra si deve isolare"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
1 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
2 14 dicembre 1947, la prima apparizione del Santiago Bernabeu. Contro il Belenenses
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, ancora Ferguson
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: l’Atalanta continua la sua risalita e ne supera altre due
Immagine top news n.2 In campionato un'Atalanta formato Europa: Cagliari battuto 2-1, Scamacca show
Immagine top news n.3 Juventus, guarda chi si rivede: Milik torna a lavorare in gruppo dopo ben 550 giorni
Immagine top news n.4 Nelle difficoltà c'è sempre Noslin: Lazio eroica, passa in 9 contro 11 e vince a Parma
Immagine top news n.5 Juve a Tether? Risponde Buffon: "Non mi sembra che Elkann l'abbia mai messa in vendita"
Immagine top news n.6 Torino, Cairo: "Mercato? Coglieremo le opportunità. Non abbiamo nessun blocco"
Immagine top news n.7 John Elkann a Tether: "La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.3 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, sfida a PSG e Real per Konate. Intanto il Liverpool ha già una shortlist per sostituirlo
Immagine news Serie A n.2 Torino, Vlasic cuore granata: "Qui è casa mia, devo dare tutto per squadra e tifosi"
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, Palestra: "Totalmente concentrato sulla salvezza, non so niente del futuro"
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Palestra: "Voglio sempre migliorare. Mercato? Non ci penso"
Immagine news Serie A n.5 Pereyra-Napoli, dall’Argentina: "Arriverà a parametro zero". Decisivo un cavillo burocratico
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Palladino: "Vittoria molto importante, ecco la cosa che mi è piaciuta di più"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil: "Prestazioni di oggi supersonica, oggi e domani festeggeremo"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Milani: "Il pareggio? Non è un risultato negativo"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Mignani: "Ragazzi eccezionali, hanno fatto una piccola impresa"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Possanzini: "Peccato, se si va sopra 2-0 si può vincere. Questo ko fa male"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Biancolino: "Avremmo meritato il pareggio, ma mi aspetto di più da tutti"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "Dobbiamo crescere in intraprendenza e mentalità""
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, Degli Esposti: "I tifosi sono il nostro valore aggiunto. Vorrei il Pinto pieno"
Immagine news Serie C n.2 Novara, Zanchetta avverte: "Col Cittadella servirà soffrire, ma ce la giocheremo a viso aperto"
Immagine news Serie C n.3 AlbinoLeffe, Lopez avverte: "A Trieste servirà continuità per tutti i 90 minuti"
Immagine news Serie C n.4 Serie B, partita pirotecnica al Manuzzi: il Cesena ribalta il Mantova 3-2
Immagine news Serie C n.5 Floro Flores prima di Benevento-Giugliano: "Gara insidiosa, Simonetti può partire titolare"
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, Capuano: ''Convinto che faremo una grande prestazione. Assenze? Zero alibi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Sassuolo, neroverdi storicamente indigesti al Diavolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, alla Roma basta il minimo indispensabile: 2-0 alla Ternana
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Roma avanti 2-0 sulla Ternana all'intervallo
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, Milan-Inter 1-5: tripletta di Bugeja e sorpasso nerazzurro in classifica
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 9ª giornata: al 45' Milan-Inter è sull'1-1. Ivana risponde a Van Dooren
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere