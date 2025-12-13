Serie A Femminile, Roma avanti 2-0 sulla Ternana all'intervallo
Și è chiuso il primo tempo di Ternana-Roma Femminile con le giallorosse avanti con un solido 2-0: giallorosse avanti già dopo un minuto di gioco grazie a un gol di Dragoni, poi al 26’ il raddoppio che arriva grazie a uno sfortunato autogol di Corrado.
SERIE A WOMEN, 9ª GIORNATA
Juventus-Napoli 2-1
39' Kozak (N), 46' Beccari (J), 86' Cambiaghi (J)
Como Women-Fiorentina 1-3
28' Chidiac (C), 41' Tryggvadottir (F), 67' e 76' Catena (F)
Milan-Inter 1-5
9' Van Dooren (M), 19' Ivana (I), 49' Csiszar (I), 58', 63' e 82' Bugeja
Sabato 13 dicembre
Ternana Women-Roma 0-2 - in corso
1’ Dragoni, 26’ aut. Corrado
Domenica 14 dicembre
Ore 12.30 - Genoa-Sassuolo
Ore 15.00 - Lazio-Parma
