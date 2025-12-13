AlbinoLeffe, Lopez avverte: "A Trieste servirà continuità per tutti i 90 minuti"

Alla vigilia della trasferta sul campo della Triestina, il tecnico dell’AlbinoLeffe Giovanni Lopez ha analizzato il momento della sua squadra, tra aspetti positivi e margini di crescita.

“Siamo reduci da prestazioni forse meno brillanti rispetto a quelle offerte contro le big a ottobre, ma sul piano del gioco il periodo non è così negativo”, ha spiegato Lopez. “A Crema e contro l’Ospitaletto abbiamo disputato primi tempi di buon livello, pagando qualcosa nella ripresa”.

Il problema, secondo l’allenatore, è nella gestione dei momenti chiave: “Abbiamo iniziato forte entrambe le partite, ma non siamo riusciti a chiuderle con la stessa intensità. Questo può capitare a un gruppo giovane, soprattutto quando la classifica diventa meno brillante”. La strada è chiara: “Dobbiamo ripartire da quanto di buono visto nei primi 45 minuti e riuscire a mantenere quello standard per tutta la gara”.

Sulla Triestina, Lopez non si fida: “Hanno avuto difficoltà oggettive, partire con una penalizzazione non è semplice, ma parliamo di una squadra forte, ben allenata da un tecnico di grande livello come Attilio Tesser, con individualità importanti”.

Infine, un messaggio chiaro: “Prima che agli avversari dovremo pensare a noi stessi e alla nostra prestazione. Andremo a Trieste per giocarcela al massimo delle nostre possibilità, con l’obiettivo di portare a casa punti pesanti”. Sul fronte assenze, una nota positiva: “Probabilmente recupereremo almeno un giocatore molto importante rispetto all’ultimo turno, ma valuteremo nei prossimi giorni”.