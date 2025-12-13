Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

AlbinoLeffe, Lopez avverte: "A Trieste servirà continuità per tutti i 90 minuti"

AlbinoLeffe, Lopez avverte: "A Trieste servirà continuità per tutti i 90 minuti"TUTTO mercato WEB
ieri alle 22:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Alla vigilia della trasferta sul campo della Triestina, il tecnico dell’AlbinoLeffe Giovanni Lopez ha analizzato il momento della sua squadra, tra aspetti positivi e margini di crescita.

“Siamo reduci da prestazioni forse meno brillanti rispetto a quelle offerte contro le big a ottobre, ma sul piano del gioco il periodo non è così negativo”, ha spiegato Lopez. “A Crema e contro l’Ospitaletto abbiamo disputato primi tempi di buon livello, pagando qualcosa nella ripresa”.

Il problema, secondo l’allenatore, è nella gestione dei momenti chiave: “Abbiamo iniziato forte entrambe le partite, ma non siamo riusciti a chiuderle con la stessa intensità. Questo può capitare a un gruppo giovane, soprattutto quando la classifica diventa meno brillante”. La strada è chiara: “Dobbiamo ripartire da quanto di buono visto nei primi 45 minuti e riuscire a mantenere quello standard per tutta la gara”.

Sulla Triestina, Lopez non si fida: “Hanno avuto difficoltà oggettive, partire con una penalizzazione non è semplice, ma parliamo di una squadra forte, ben allenata da un tecnico di grande livello come Attilio Tesser, con individualità importanti”.

Infine, un messaggio chiaro: “Prima che agli avversari dovremo pensare a noi stessi e alla nostra prestazione. Andremo a Trieste per giocarcela al massimo delle nostre possibilità, con l’obiettivo di portare a casa punti pesanti”. Sul fronte assenze, una nota positiva: “Probabilmente recupereremo almeno un giocatore molto importante rispetto all’ultimo turno, ma valuteremo nei prossimi giorni”.

Articoli correlati
Serie C, 17ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vittorie importanti per Lecco... Serie C, 17ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Vittorie importanti per Lecco e Ascoli
AlbinoLeffe, Arceci: "Serve continuità per 90 minuti. Contro l’Ospitaletto impegno... AlbinoLeffe, Arceci: "Serve continuità per 90 minuti. Contro l’Ospitaletto impegno cruciale"
AlbinoLeffe, anche Longo saluta il club. L'attaccante ha risolto il suo contratto... AlbinoLeffe, anche Longo saluta il club. L'attaccante ha risolto il suo contratto
Altre notizie Serie C
Casertana, Degli Esposti: "I tifosi sono il nostro valore aggiunto. Vorrei il Pinto... Casertana, Degli Esposti: "I tifosi sono il nostro valore aggiunto. Vorrei il Pinto pieno"
Novara, Zanchetta avverte: "Col Cittadella servirà soffrire, ma ce la giocheremo... Novara, Zanchetta avverte: "Col Cittadella servirà soffrire, ma ce la giocheremo a viso aperto"
AlbinoLeffe, Lopez avverte: "A Trieste servirà continuità per tutti i 90 minuti" AlbinoLeffe, Lopez avverte: "A Trieste servirà continuità per tutti i 90 minuti"
Serie B, partita pirotecnica al Manuzzi: il Cesena ribalta il Mantova 3-2 Serie B, partita pirotecnica al Manuzzi: il Cesena ribalta il Mantova 3-2
Floro Flores prima di Benevento-Giugliano: "Gara insidiosa, Simonetti può partire... Floro Flores prima di Benevento-Giugliano: "Gara insidiosa, Simonetti può partire titolare"
Giugliano, Capuano: ''Convinto che faremo una grande prestazione. Assenze? Zero alibi"... Giugliano, Capuano: ''Convinto che faremo una grande prestazione. Assenze? Zero alibi"
Salernitana, De Boer: "Siamo convinti di essere forti, tifosi dodicesimo uomo" Salernitana, De Boer: "Siamo convinti di essere forti, tifosi dodicesimo uomo"
Serie C, i risultati delle 17:30: Virtus Verona corsara, vittoria pirotecnica del... Serie C, i risultati delle 17:30: Virtus Verona corsara, vittoria pirotecnica del Forlì
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
1 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
2 14 dicembre 1947, la prima apparizione del Santiago Bernabeu. Contro il Belenenses
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, ancora Ferguson
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: l’Atalanta continua la sua risalita e ne supera altre due
Immagine top news n.2 In campionato un'Atalanta formato Europa: Cagliari battuto 2-1, Scamacca show
Immagine top news n.3 Juventus, guarda chi si rivede: Milik torna a lavorare in gruppo dopo ben 550 giorni
Immagine top news n.4 Nelle difficoltà c'è sempre Noslin: Lazio eroica, passa in 9 contro 11 e vince a Parma
Immagine top news n.5 Juve a Tether? Risponde Buffon: "Non mi sembra che Elkann l'abbia mai messa in vendita"
Immagine top news n.6 Torino, Cairo: "Mercato? Coglieremo le opportunità. Non abbiamo nessun blocco"
Immagine top news n.7 John Elkann a Tether: "La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.3 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, sfida a PSG e Real per Konate. Intanto il Liverpool ha già una shortlist per sostituirlo
Immagine news Serie A n.2 Torino, Vlasic cuore granata: "Qui è casa mia, devo dare tutto per squadra e tifosi"
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, Palestra: "Totalmente concentrato sulla salvezza, non so niente del futuro"
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Palestra: "Voglio sempre migliorare. Mercato? Non ci penso"
Immagine news Serie A n.5 Pereyra-Napoli, dall’Argentina: "Arriverà a parametro zero". Decisivo un cavillo burocratico
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Palladino: "Vittoria molto importante, ecco la cosa che mi è piaciuta di più"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil: "Prestazioni di oggi supersonica, oggi e domani festeggeremo"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Milani: "Il pareggio? Non è un risultato negativo"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Mignani: "Ragazzi eccezionali, hanno fatto una piccola impresa"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Possanzini: "Peccato, se si va sopra 2-0 si può vincere. Questo ko fa male"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Biancolino: "Avremmo meritato il pareggio, ma mi aspetto di più da tutti"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "Dobbiamo crescere in intraprendenza e mentalità""
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, Degli Esposti: "I tifosi sono il nostro valore aggiunto. Vorrei il Pinto pieno"
Immagine news Serie C n.2 Novara, Zanchetta avverte: "Col Cittadella servirà soffrire, ma ce la giocheremo a viso aperto"
Immagine news Serie C n.3 AlbinoLeffe, Lopez avverte: "A Trieste servirà continuità per tutti i 90 minuti"
Immagine news Serie C n.4 Serie B, partita pirotecnica al Manuzzi: il Cesena ribalta il Mantova 3-2
Immagine news Serie C n.5 Floro Flores prima di Benevento-Giugliano: "Gara insidiosa, Simonetti può partire titolare"
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, Capuano: ''Convinto che faremo una grande prestazione. Assenze? Zero alibi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Sassuolo, neroverdi storicamente indigesti al Diavolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, alla Roma basta il minimo indispensabile: 2-0 alla Ternana
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Roma avanti 2-0 sulla Ternana all'intervallo
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, Milan-Inter 1-5: tripletta di Bugeja e sorpasso nerazzurro in classifica
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 9ª giornata: al 45' Milan-Inter è sull'1-1. Ivana risponde a Van Dooren
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere