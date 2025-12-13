Serie A Women, 9ª giornata: al 45' Milan-Inter è sull'1-1. Ivana risponde a Van Dooren
Si è appena concluso il primo tempo del derby di Milan, Milan-Inter, valido per la 9ª giornata della Serie A Women. Al 45' il risultato è di 1-1 con le rossonere avanti al 9' con la rete di Van Dooren e pareggio nerazzurro dieci minuti più tardi con Ivana. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE A WOMEN, 9ª GIORNATA
Juventus-Napoli 2-1
39' Kozak (N), 46' Beccari (J), 86' Cambiaghi (J)
Como Women-Fiorentina 1-3
28' Chidiac (C), 41' Tryggvadottir (F), 67' e 76' Catena (F)
In corso
Milan-Inter 1-1
9' Van Dooren (M), 19' Ivana (I)
Sabato 13 dicembre
Ore 18.00 - Ternana Women-Roma
Domenica 14 dicembre
Ore 12.30 - Genoa-Sassuolo
Ore 15.00 - Lazio-Parma
