Inter, sfida a PSG e Real per Konate. Intanto il Liverpool ha già una shortlist per sostituirlo

Il futuro di Ibrahima Konaté potrebbe entrare presto in una fase decisiva. Il difensore centrale del Liverpool, in scadenza di contratto a giugno, è considerato uno dei principali obiettivi dell’Inter per il dopo Francesco Acerbi e, dall’Inghilterra, cresce l’ipotesi di una possibile cessione già nel mercato di gennaio. I Reds, infatti, non vogliono correre il rischio di perdere il classe ’99 a parametro zero al termine della stagione, soprattutto alla luce della sua attuale chiusura rispetto a un rinnovo contrattuale.

Sul centrale francese, oltre all’Inter, si registra l’interesse di altre big europee come Paris Saint-Germain e Real Madrid, pronte a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio concreto. Uno scenario che spinge il Liverpool a muoversi con anticipo, pianificando già il futuro della propria retroguardia e valutando eventuali alternative nel caso in cui l’addio di Konaté diventi inevitabile.

Secondo quanto riportato dal portale inglese CaughtOffside, il club di Anfield avrebbe stilato una shortlist di tre difensori centrali. Il primo nome è quello di Jeremy Jacquet, 20enne del Rennes seguito anche dall’Inter nei mesi scorsi. Completano la lista Marc Guehi del Crystal Palace e Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund. Se non arriveranno segnali di apertura da parte di Konaté e del suo entourage, il Liverpool potrebbe affondare per uno di questi profili.