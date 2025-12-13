Probabili formazioni Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, ancora Ferguson

Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 15^ giornata di Serie A:

LECCE-PISA 1-0 Il tabellino

Marcatore: 27’st Stulic

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Ndaba (29’st Gallo); Berisha (11’pt Kaba), Ramadani, Coulibaly; Pierotti (22’st Banda), Camarda (22’st Stulic), Sottil (29’st Tete Morente). Allenatore: Di Francesco.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (1’st Albiol), Caracciolo (36’st Buffon), Canestrelli; Tourè, Vural, Aebischer, Akinsanmiro (14’st Angori), Leris (30’st Lorran); Moreo (14’st Tramoni), Meister. Allenatore: Gilardino.

Le pagelle di Lecce-Pisa

---------------------------

TORINO-CREMONESE 1-0 - Il tabellino

Marcatore: 27' Vlasic

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripàn, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani (46' st Ilkhan), Gineitis (19' st Casadei), Lazaro (46' st Biraghi); Zapata (9' st Simeone), Adams (38' st Ngonge). A disp.: Popa, Israel, Masina, Dembélé, Nkounkou, Ilic, Anjorin, Tamèze, Aboukhlal, Njie.

Allenatore: Baroni.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri (18' st Floriani), Payero, Bondo (7' st Zerbin), Vandeputte (32' st Vazquez), Pezzella (18' st Sanabria); Bonazzoli (32' st Moumbagna), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Lordkipanidze, Johnsen.

Allenatore: Nicola.

Le pagelle di Torino-Cremonese

---------------------------

PARMA-LAZIO 0-1 - Il tabellino

Marcatore: 37’ st Noslin (L)

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato (1’st Troilo), Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita (41’ st Djuric); Oristanio (25’ st Ondrejka), Benedyczak (32’ st Cutrone); Pellegrino. A disp.: Guaita. Rinaldi, Trabucchi, Hernani, Troilo, Cremaschi, Plicco, Ordonez, Lovik, Tigani, Konate, Sorensen, Begic, Cardinali, Almqvist. Allenatore: Cuesta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric (24’ st Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi (43’ st Vecino), Basic; Cancellieri (24’ st Dele-Bashiru), Castellanos (24’ st Noslin), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Pedro, Dia, Cancellieri. Allenatore: Sarri.

Le pagelle di Parma-Lazio

---------------------------

ATALANTA-CAGLIARI - Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.

---------------------------

MILAN-SASSUOLO - Domenica 14 dicembre, ore 12.30

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku.

Allenatore: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

Allenatore: Raffaele Longo (Grosso squalificato).

---------------------------

UDINESE-NAPOLI - Domenica 14 dicembre, ore 15.00

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Ehizibue; Zaniolo, Davis.

Allenatore: Runjaic.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Neres.

Allenatore: Conte.

---------------------------

FIORENTINA-HELLAS VERONA - Domenica 14 dicembre, ore 15.00

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean.

Allenatore: Vanoli.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Gagliardini, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Orban.

Allenatore: Zanetti.

---------------------------

GENOA-INTER - Domenica 14 dicembre, ore 18.00

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

Allenatore: De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Allenatore: Chivu.

---------------------------

BOLOGNA-JUVENTUS - Domenica 14 dicembre, ore 20.45

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

Allenatore: Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; David.

Allenatore: Spalletti.

---------------------------

ROMA-COMO - Lunedì 15 dicembre, ore 20.45

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

Allenatore: Gasperini.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Diao; Douvikas.

Allenatore: Fabregas.