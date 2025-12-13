Serie A Femminile, alla Roma basta il minimo indispensabile: 2-0 alla Ternana
Vittoria agevole per la Roma Femminile che pur senza brillare batte 2-0 la Ternana. Succede tutto nel primo tempo: Dragoni al 1’ porta in vantaggio le giallorosse, poi un autogol di Corrado porta il risultato sul 2-0. Ecco il riepilogo della giornata fin qui:
SERIE A WOMEN, 9ª GIORNATA
Juventus-Napoli 2-1
39' Kozak (N), 46' Beccari (J), 86' Cambiaghi (J)
Como Women-Fiorentina 1-3
28' Chidiac (C), 41' Tryggvadottir (F), 67' e 76' Catena (F)
Milan-Inter 1-5
9' Van Dooren (M), 19' Ivana (I), 49' Csiszar (I), 58', 63' e 82' Bugeja
Sabato 13 dicembre
Ternana Women-Roma 0-2
1’ Dragoni, 26’ aut. Corrado
Domenica 14 dicembre
Ore 12.30 - Genoa-Sassuolo
Ore 15.00 - Lazio-Parma
Classifica - Roma 22, Juventus 17, Fiorentina 17, Inter 15, Como Women 15, Milan 13, Napoli Women 13, Lazio 12*, Parma 7*, Sassuolo 6*, Genoa 6*, Ternana Women 4
* una gara in meno