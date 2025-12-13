Avellino, Biancolino: "Avremmo meritato il pareggio, ma mi aspetto di più da tutti"

Al termine di Catanzaro-Avellino, sfida vinta di misura dai padroni di casa, il tecnico dei campani Raffaele Biancolino è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi ragazzi:

“Stare dietro e ripartire era una cosa studiata, ma lo abbiamo fatto abbassandoci troppo. Avremmo dovuto stare più alti e andare a prenderli più forte. Nel primo tempo, a parte qualche mischia, non abbiamo subito molto, ma noi abbiamo creato comunque poco. Nel complesso, il pareggio penso che sarebbe stato il risultato più giusto. Palumbo regista? Scelta tattica per cercare di prendere qualche corsa un po’ più lunga e provare a giocare di più con i quinti, penso possa fare diversi ruoli anche come mezzala e trequartista. Cambi poco incisivi? Non voglio buttare la croce addosso a nessuno, anche se io mi aspetto sempre di più e avremmo potuto farlo. Questo non vuol dire che abbiano sbagliato, ma anche loro sanno che si possa fare meglio. Kumi, rispetto alla scorsa partita, ha dato un po’ di meno forse anche per il tipo di partita che si è venuta a creare. In questo momento si sono invertiti i ruoli rispetto a inizio stagione: siamo più compatti, ma facciamo fatica davanti. Non riusciamo a buttarla dentro nonostante tutta la buona volontà, può essere un fatto fisico o mentale. Mi aspetto di più sia da chi parte dal 1′ che da chi subentra, anche perché è gente che gioca in questa categoria da anni. C’è gente che sta giocando poco in attacco, ma siamo tanti. In questo momento, ripeto, rischiamo meno rispetto a qualche settimana fa, ma creiamo meno”. A riprendere le parole di Biancolino i colleghi di pianetaserieb.it.