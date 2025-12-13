Casertana, Degli Esposti: "I tifosi sono il nostro valore aggiunto. Vorrei il Pinto pieno"

Alla vigilia dell’ultima gara casalinga del 2025, il direttore sportivo della Casertana, Alessandro Degli Esposti, è intervenuto in conferenza stampa per lanciare un messaggio chiaro alla città e ai tifosi.

“La mia presenza oggi è molto semplice: domani è l’ultima partita in casa e ci tenevo, sia a titolo personale che a nome della società, a ringraziare tutti i tifosi per questa prima parte di stagione”, ha spiegato il ds rossoblù. “Il nostro percorso non è sostenibile senza la loro passione: è il valore aggiunto. La squadra è patrimonio della città”.

Degli Esposti ha poi sottolineato l’importanza della sfida imminente: “La gara di domani è fondamentale, uno snodo cruciale del nostro cammino. Mi piacerebbe che questo gruppo potesse giocare con lo stadio pieno”. Un desiderio legato anche alla forza che il pubblico può trasmettere: “So quanta energia ci può dare la gente. Non so dove arriveremo, ma spero di poter contare sempre sul supporto dei tifosi”.

Infine, un pensiero all’intero ambiente: “Questo gruppo di lavoro merita il sostegno della città: non solo squadra e staff tecnico, ma anche tutte quelle persone che lavorano in silenzio”. E la chiusura è un atto di responsabilità: “Abbiamo l’onere e l’onore di rappresentare Caserta. Siamo di passaggio, ma mi auguro di avere il tempo per dare qualcosa di importante a questo club”.