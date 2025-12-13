Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Novara, Zanchetta avverte: "Col Cittadella servirà soffrire, ma ce la giocheremo a viso aperto"TUTTO mercato WEB
ieri alle 22:49Serie C
Alessandra Stefanelli

Alla vigilia della sfida tra Cittadella e Novara, il tecnico azzurro Andrea Zanchetta ha presentato la gara in conferenza stampa, sottolineando le insidie del match e l’atteggiamento che servirà ai suoi.

“È vero che abbiamo sempre ottenuto risultati positivi contro le prime in classifica”, ha spiegato Zanchetta, “ma ogni partita fa storia a sé. Domani dovremo faticare molto, come abbiamo fatto nelle altre occasioni”. L’allenatore insiste su un aspetto chiave: “Sarà fondamentale saper soffrire in alcuni momenti, ma ce la giocheremo a viso aperto”.

Poi il focus sugli avversari: “Il Cittadella ha valori alti per la categoria. Hanno avuto delle difficoltà iniziali legate al cambio di categoria, cosa normale quando molti giocatori scendono di livello, ma nelle ultime partite hanno trovato la giusta mentalità”.

La conclusione è chiara: “Quando i valori emergono, partite come questa diventano molto complicate”, segnale di una sfida che richiederà massima attenzione e sacrificio.

