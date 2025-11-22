Cagliari, Borrelli: "Due gol fotocopia, ho sfruttato altezza. Guardiamo avanti con positività"
Premiato come MVP nella sfida tra Cagliari e Genoa, Gaetano Borrelli ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sono stati due gol piuttosto uguali per dinamica, ho sfruttato la mia altezza e sono contento per questi. Peccato non aver portato a casa i tre punti, senza smettere di giocare come abbiamo fatto oggi. Guardiamo al futuro con positività. L'affetto del pubblico c'è sempre, qui e fuori casa: cerchiamo di dare il massimo ogni volta che scendiamo in campo. A volte va bene, alcune volte meno: sentiamo l'importanza della maglia.
