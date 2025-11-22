Pobega e Borrelli sono i "Panini Player of the Match" di Udinese-Bologna e Cagliari-Genoa
Gennaro Borrelli e Tommaso Pobega hanno vinto il premio di "Panini Player of the match" di Cagliari-Genoa 3-3 e Udinese-Bologna 0-3. Due gol segnati per entrambi nelle rispettive partite e grandi prestazoni.
Voto 8 da parte di Tuttomercatoweb per Pobega, così motivato: "Fa tutto lui quest'oggi. Si guadagna il penalty seppur accidentalmente, apre le marcature e trova perfino il gol del raddoppio. Prezioso anche nel finale in fase di ripiegamento".
Pobega trascina il Bologna e si prende il Panini player of the match di #UdineseBologna 🏆 pic.twitter.com/ar8cR7gvob
— Lega Serie A (@SerieA) November 22, 2025
Stesso voto per Borrelli: "Sfrutta l'occasione per divorare Martin in marcatura e rimette in equilibrio l'incontro. Nella ripresa, firma la personale doppietta con un incornata da bomber vero".
Con la sua doppietta, Borrelli è il Panini player of the match di #CagliariGenoa 👏 pic.twitter.com/G4mJNLzhzC
— Lega Serie A (@SerieA) November 22, 2025