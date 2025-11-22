Cagliari in vantaggio sul Genoa: prima doppietta in Serie A per Borrelli
Cagliari in vantaggio sul Genoa grazie a Gennaro Borrelli. 3-2 alla "Unipol Domus" e prima doppietta in Serie A per l'attaccante molisano, bravo a farsi trovare pronto su un traversone perfetto di Zappa e a superare Leali con un gran colpo di testa. Beffa per i genoani che erano stati in vantaggio per due volte, prima con Vitinha e poi con Ostigard.
