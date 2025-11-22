Palestra pennella dentro e Borrelli inzucca: è 1-1 alla mezz'ora tra Cagliari e Genoa
Dopo una brutta partenza, il Cagliari trova il pareggio alla prima occasione e al 33' fa 1-1 contro il Genoa. Sebastiano Esposito batte corto il corner per Palestra che pennella con precisione sulla testa di Borrelli. L'attaccante trova la parata di Leali ma l'arbitro avvisa che l'orologio ha vibrato e la palla è dentro: 1-1 al 33'.
