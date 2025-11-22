Cagliari, Caprile: "Ho sbagliato sul terzo gol, mi prendo le responsabilità"

Dopo la sfida contro il Genoa, Elia Caprile ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sono stato contento della convocazione in Nazionale e della nascita di mio figlio. Ho fatto la mia partita, poi ho sbagliato sul terzo gol e mi devo assumere le mie responsabilità e ho compromesso il successo della mia squadra. Ringrazio i tifosi per l'affetto che mi hanno dato, negli spogliatoi non ci siamo detti granché perché c'era tanta delusione. I tifosi sono sempre il nostro dodicesimo uomo in campo, l'hanno dimostrato anche dopo il terzo gol subito".