Genoa, De Rossi: "Oggi grande passo in avanti. Buona la reazione allo svantaggio"

Dopo il punto ottenuto a Cagliari contro i padroni di casa, mister Daniele De Rossi ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Onestamente, ho visto un grande passo avanti rispetto alla gara contro la Fiorentina dove abbiamo giocato con tanto cuore, ma con frenesia. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, eravamo partiti bene nella ripresa. Il loro gol ci ha un po' tagliato le gambe ma la squadra ha reagito. Gol annullato? Quando è fuorigioco, ti devi fidare: di solito non sbagliano, ma non l'ho vista. Tutte le partite sono fondamentali, è stato un peccato subire il 2-2 perché stavamo facendo bene ma il punto comunque è importante, utile anche per il morale".