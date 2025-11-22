Cagliari, Giulini: "Preso tre gol un po' da polli. Combattuto fino alla fine"

Dopo la sfida pareggiata contro il Genoa, il Presidente Tommaso Giulini ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Abbiamo preso i tre gol un po' da polli, però ci sta. Partita comunque molto combattuta, il Genoa è venuto qui comunque con entusiasmo con il nuovo tecnico. Senza l'infortunio di Caprile potevamo portarla a casa, speriamo di poterci sbloccare nella prossima gara in casa.

Non sono sceso negli spogliatoi per parlare con i ragazzi, li ho visti delusi e li ho solo salutati: oggi speravano di trovare la vittoria, credo sia un campionato molto livellato senza la squadra magari indicata per retrocedere. Ci aspetterà sicuramente una battaglia su ogni campo. Sullo stadio, abbiamo praticamente finito il progetto e poi il Comune valuterà, spero possa andare tutto bene".