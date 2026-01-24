Cagliari corsaro fa suo lo scontro salvezza contro la Fiorentina: termina 1-2 la gara del Franchi

Dopo un mese e mezzo la Fiorentina torna a perdere in casa e lo fa in uno scontro diretto contro il Cagliari, che si impone 1-2 al Franchi. I sardi sono bravi a tenere a bada la pressione viola e a infilarla in contropiede per due volte con Kilicsoy e Palestra. Negli ultimi 15 minuti i viola la riparano con Brescianini ma è troppo tardi. Con questa vittoria la formazione di Paolo Vanoli resta 17esima con 17 punti, mentre quella di Fabio Pisacane sale all’11esimo posto a quota 25.

Il primo tempo

La gara parte molto forte, con una bella azione per parte già nei primi minuti. Dopo una manciata di secondi bella iniziativa di Gudmundsson sulla sinistra che si libera bene dalla marcatura di Ze Pedro, calcia dalla distanza e fa sibilare la palla alla sinistra di Caprile. Il Cagliari risponde al 7’: Kilicsoy recupera una bella palla, allarga per Palestra che arriva in corsa e che lascia partite un bel destro deviato in modo provvidenziale da Pongracic. Dopo venti minuti di grande intensità, dove la Fiorentina fa la partita senza però trovare i giusti pertugi, la partita la sbloccano i sardi alla mezz’ora. Bel concontropiede portato sulla destra dal solito Palestra, il quale pennella un cross perfetto per la testa di Kilicsoy. Il turco colpisce benissimo di testa e infila De Gea grazie ad una deviazione di Comuzzo. I viola non ci stanno e vanno ad un passo dal pari tre minuti più tardi con Gudmundsson che dopo essere stato servito da Dodo si libera in area di Mazzitelli, lascia partite in destro da pochi passi trovando un miracoloso Caprile.

Il secondo tempo

La ripresa si apre come meglio non poteva per la formazione sarda, brava a recuperare un pallone e a involarsi in contropiede. Sebastiano Esposito riceve al limite dell’area, vede arrivare di gran carriera Palestra sulla destra, il quale riceve e calcia col destro un diagonale che si infila alle spalle di De Gea. Una manciata di minuti dopo il Cagliari va vicinissimo al tris con un indemoniato Kilicsoy, che dopo aver ricevuto in area calcia con potenza trovando la deviazione decisiva di Ndour. Vanoli prova a scuotere i suoi mettendo mano alla panchina ed è proprio il neoentrato Brescianini a riaprire il match al 75’ facendosi trovare puntuale sul secondo palo dopo un cross al bacio di Dodo. La rete scuote i viola che vanno ad un passo dal pari pochi secondo dopo: prima il colpo di testa di Brescianini viene miracolosamente spazzato da Dopo prima che la sfera entrasse in rete; nell’azione dopo Fabbian calcia di prima intenzione un pallone vagante trovando una risposta super di Caprile. I viola ci provano con un assalto nel finale ma dopo 7 minuti di recupero sono costretti ad alzare bandiera bianca.