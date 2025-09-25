Ufficiale Cagliari, dal gol in Coppa Italia al rinnovo di contratto: Cavuoti firma fino al 2030

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Nicolò Cavuoti che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030.

Nato a Vasto, il giovane centrocampista abruzzese, classe 2003, ha iniziato a giocare con la squadra della sua città per poi approdare nel vivaio rossoblù nella stagione 2019/20: in Primavera totalizza 82 gare, con 7 reti e 9 assist. Il 19 gennaio 2022 fa il suo esordio in prima squadra in Sassuolo-Cagliari di Coppa Italia. Nel giro delle nazionali giovanili azzurre, il 7 giugno 2022 debutta con l’Italia U20 contro i pari età della Polonia.

Nell’estate 2023 il trasferimento in prestito all’Olbia per continuare il suo percorso di crescita tra i professionisti: in Gallura 22 gare con 1 gol e 1 assist. Ha giocato la scorsa in stagione, sempre in C, tra le file della Feralpisalò: ben 40 partite disputate, comprese i match di Playoff, 3 gol e 5 assist.

Rientrato alla base, in questo avvio di stagione è stato subito protagonista in Coppa Italia: decisivo dal dischetto nella vittoria ai calci di rigore contro la Virtus Entella, ha segnato lo scorso martedì la sua prima rete ufficiale in maglia rossoblù, quella del 4-1 a danni del Frosinone, titolare e in campo per tutta la gara. Non solo gol: tecnica, estro, corsa consentono a Cavuoti di ricoprire più ruoli del centrocampo, impiegato sia in mediana che sulla trequarti. Qualità e sostanza al servizio della squadra.

Un talento da coltivare, il futuro è tuo: avanti così, Nico!