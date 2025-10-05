Bonny: "Quest'Inter può arrivare in fondo a tutto. Chivu? Chiede le stesse cose di Parma"
L'attaccante nerazzurro Ange-Yoan Bonny, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset dopo il gol e i tre assist contro la Cremonese, ha commentato così la vittoria netta dell'Inter: "Ogni partita dobbiamo giocarla così, con questo spirito. Siamo l'Inter, noi dobbiamo vincere ogni partita. È bello far gol, ma è anche bello far fare gol agli altri. Posso aiutare la squadra a fare gol e mi sta bene lo stesso".
Quanto è cresciuta l'Inter da inizio stagione?
"Il mister è arrivato presto, come sempre c'è un periodo in cui devi capire la sua idea. Non mi chiede niente di diverso rispetto a Parma".
Quanto senti forte questa Inter?
"Può arrivare in fondo a tutto".
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l'Inter ha i gol scudetto.
3 Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
