Bonny: "Quest'Inter può arrivare in fondo a tutto. Chivu? Chiede le stesse cose di Parma"

L'attaccante nerazzurro Ange-Yoan Bonny, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset dopo il gol e i tre assist contro la Cremonese, ha commentato così la vittoria netta dell'Inter: "Ogni partita dobbiamo giocarla così, con questo spirito. Siamo l'Inter, noi dobbiamo vincere ogni partita. È bello far gol, ma è anche bello far fare gol agli altri. Posso aiutare la squadra a fare gol e mi sta bene lo stesso".

Quanto è cresciuta l'Inter da inizio stagione?

"Il mister è arrivato presto, come sempre c'è un periodo in cui devi capire la sua idea. Non mi chiede niente di diverso rispetto a Parma".

Quanto senti forte questa Inter?

"Può arrivare in fondo a tutto".