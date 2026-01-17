TMW Doppio ritorno al Cagliari: non solo Sulemana, fino a giugno riecco anche Dossena

Il Cagliari si prepara a completare un doppio ritorno in rossoblù per la seconda parte di questa stagione e, dopo aver già trovato nei giorni scorsi l'intesa con Atalanta e Bologna per rilevare il prestito di Sulemana, si appresta a chiudere nelle prossime ore la trattativa per un altro cavallo di ritorno come Alberto Dossena (27 anni). Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è infatti tutto definito per il trasferimento a titolo definitivo del centrale classe '98 in Sardegna fino a giugno.

Dossena torna a Cagliari in prestito secco fino al termine della stagione, con il duplice obiettivo di ritrovare la forma perduta e di provare ad aiutare la squadra isolana, quella che l'ha lanciato sul palcoscenico che conta e che gli ha permesso di arrivare fino alla Serie A. Rientrato a fine dicembre dalla lunga degenza per via dell'infortunio al legamento crociato, il centrale difensivo nell'ultimo mese è stato sempre convocato da Fabregas, senza però mai mettere il piede in campo neanche in un'occasione. Quella che è pronta a (ri)dargli invece adesso il Cagliari, proprio la squadra dalla quale il Como lo aveva tra l'altro acquistato nell'estate del 2024, per quasi 10 milioni di euro di spesa.

Salvo imprevisti stravolgimenti, l'inizio della prossima settimana porterà in dote un doppio rinforzo per il Cagliari con Dossena e Sulemana. Prestito secco per il centrale, il mediano ghanese sarà preso invece in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta, la stessa formula concordata con il Bologna.