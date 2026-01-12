Cagliari, Pisacane: "Mi fanno piacere le parole di Giulini. Nessuno ha la bacchetta magica"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko per 3-0 contro il Genoa, parlando così del motivo per cui ha sostituito Sebastiano Esposito: "Il ragazzo viene da una botta importante alla tibia, ha fatto una buona partita, ma la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Se poi chi entra non lo fa rimpiangere sembra fatto bene. È stata una scelta tecnica dettata anche da più cose".

Cosa manca al Cagliari?

"Il gol. Essere più cinici. Metterei la firma per fare in due trasferte 15-20 tiri. Concentriamoci sul poco che fanno gli avversari ci puniscono, specialmente ad inizio gara".

Che ne pensa delle parole dette da Giulini?

"Mi fa piacere quello che ha detto che se il numero uno del club ha questo atteggiamento noi dobbiamo solo ripeterlo. In panchina cerchiamo sempre di essere molto pacati e seguire questa linea".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Fabio Pisacane.