Al Genoa lo scontro diretto del "Ferraris": Colombo, Frendrup e Ostigard stendono il Cagliari

Successo molto importante per il Genoa. La squadra di Daniele De Rossi ha superato 3-0 il Cagliari e lo aggancia in classifica. Un risultato che permette ai rossoblù liguri di superare il Lecce in classifica e di tirare una boccata d'ossigeno. La squadra di Pisacane ha provato a mettere in difficoltà l'avversario ma ha provato di fronte a sé un super Leali. A segno per i padroni di casa nel primo tempo Colombo e nella ripresa Frendrup e Ostigard.

Al termine del match il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa: "E' importante perché è uno scontro diretto e perché questi giocatori e questo stadio meritavano una serata serena. Meritavamo di prenderci una rivincita dopo San Siro. Sono contento per i ragazzi, per la gente e per il club. Ma non abbiamo fatto nulla. Fra sei giorni abbiamo un'altra partita importante".

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane si è poi pronunciato in conferenza: "Cosa è successo nella ripresa? Che abbiamo preso altri due gol. Non è successo niente che mi faccia non dormire stanotte. Sicuramente il risultato. Mi spiace perché la squadra ha fatto anche oggi la partita che doveva fare. In due trasferta abbiamo fatto 36 tiri e solo due gol. Non condanno i miei giocatori. Siamo andati sotto dopo pochi minuti su una lettura facile ed è quello che dobbiamo mettere nel mirino. Abbiamo perso uno scontro diretto ma fa parte del percorso. Non dobbiamo demoralizzarsi ma pensare già a sabato e resettare subito".