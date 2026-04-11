Cagliari, Giulini: "Contestazione inopportuna. Con nuovi fondi potrei non aver più maggioranza"

Nel corso della conferenza stampa andata in scena questo pomeriggio dopo il successo del Cagliari sulla Cremonese, il presidente Tommaso Giulini ha detto la sua sulla contestazione dei tifosi: "Credo che la contestazione sia stata inopportuna. La squadra oggi ce la stava mettendo tutta. Contro il Lecce c'era una strana atmosfera e l'atteggiamento era sbagliato. Abbiamo bisogno fino in fondo del nostro pubblico. Bisogna tifare il Cagliari a prescindere dall'avversario. Oggi lo stadio ci ha aiutato solo nella ripresa”.

Spazio poi al futuro: “Sul nuovo stadio ci saranno dei nuovi step. Spero che chi vive qui si renda conto che potrebbe essere un punto di sviluppo per il quartiere e la città. Sarebbe un peccato non concretizzare tutto questo. Stiamo uniti come ci hanno insegnato Gigi Riva e Ranieri.

Se ci sarà l'ingresso di nuovi fondi potrei non aver più la maggioranza. Mi auguro che andrà a finire così, perché vorrà dire che lo stadio avrà dei capitali ingenti".