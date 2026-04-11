Juventus, il messaggio di Boga: "Il mio obiettivo è restare in questa grande squadra"

Dopo aver deciso un'altra sfida, pesantissima, contro l'Atalanta, Jeremie Boga ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni dell'attaccante bianconero.

Quarto gol. Te lo aspettavi di avere un impatto così?

"No, non poetvo sognare inizio migliore, oggi è stata molto difficile, abbiamo lottato, anche con l'esempio del capitano Locatelli che ci ha mostrato la strada, tre punti importantissimi".

Speri di restare?

"Lo spero, il mio obiettivo è rimanere qua in questa grande squadra e con questo grande allenatore, penso a dare il 100% in ogni partita e poi vediamo".