TMW Juventus, Boga titolare con l'Atalanta: il motivo e le condizioni di Jonathan David

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha scelto Boga per accompagnare Yildiz e Conceicao nell'attacco bianconero per la sfida contro l'Atalanta. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com si tratta di una scelta tecnica, anche se David ha preso una botta in allenamento. Il canadese è comunque presente in panchina ed è a disposizione per entrare a gara in corso.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski, Krstovic. A disposizione: Sportiello, Pardel, Kossounou, Bakker, Musah, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Obric, Levak, Ahanor. Allenatore: Raffaele Palladino.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga.

A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Milik, Kostic, Openda, Miretti, David. Allenatore: Luciano Spalletti.