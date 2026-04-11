Monza-Bari 2-0, le pagelle: Pessina leader, Caso spacca la partita. Rao in ombra

Risultato finale: MONZA-BARI 2-0



MONZA

Thiam 6 - Ai limiti del senza voto. Non si ricordano suoi interventi, il Bari non arriva mai dalle sue parti.

Lucchesi 6 - Praticamente inoperoso in difesa, è bravo anche a farsi vedere in fase di spinta. Dall’89’ Carboni sv.

Delli Carri 6 - Ottima anche la sua gara, annulla Moncini dalla partita.

Ravanelli 6 - Attento, deciso e affidabile. Il Bari non è mai pericoloso, ma è anche merito suo e dei compagni.

Birindelli 6 - Corre, tanto, e fraseggia sempre bene con Colpani. Specialmente nel primo tempo crossa a profusione, impegnando ora Pissardo, ora la difesa del Bari. Dal 67’ Bakoune 6 - Entra convinto e mette un pallone ottimo per Caso che trova una grande parata di Pissardo. Gamba e tecnica al servizio dei suoi.

Obiang 6.5 - Segna un gol molto bello, con il piatto a giro e gioca una partita da ministro del centrocampo, palleggiando sempre con classe e superiorità sugli avversari. Dal 67’ Colombo 6 - Entra bene, palleggia e aiuta i compagni.

Pessina 6.5 - Dirige il traffico benissimo e trova un gran gol con un inserimento da grande trequartista.

Azzi 6 - Nel primo tempo si gioca meno dalle sue parti, ma quando mette la quarta non lo prende nessuno e nella ripresa è il solito motorino.

Colpani 6 - Gioca un primo tempo di gran classe, con ottime giocate, gli manca il gol. Nella ripresa cala un po’, ma la sua prestazione resta buona.

D. Mota 5.5 - Manca spesso di lucidità, alterna giocate di classe assoluta a errori e momenti di disordine in campo. Dal 67’ Caso 6.5 - Entra e mette altra benzina nel serbatoio del Monza. Corsa, tecnica e un assist al bacio per il 2-0 di Pessina.

Petagna 6.5 - Gioca per la squadra e lo fa benissimo. L’assist per il vantaggio di Obiang è suo. Poi sfiora il raddoppio colpendo un clamoroso palo. Dall’85’ Alvarez sv.

Paolo Bianco 6.5 - I suoi entrano in campo e dominano dal primo al novantesimo. Partita senza storia, che il tecnico è bravo a leggere anche con i cambi.

BARI

Pissardo 6.5 - Nonostante i due gol presi è sicuramente il migliore dei suoi. Compie parate eccellenti e sui gol non ha colpe.

Cistana 5.5 - Nel primo tempo regge come tutta la difesa, ma nel secondo capitola e soffre tremendamente la qualità dell’attacco monzese.

Odenthal 5.5 - Soffre tremendamente la marcatura di Petagna, che lo sovrasta fisicamente.

Mantovani 5.5 - Anche lui tiene nel primo tempo, pur soffrendo Colpani e Birindelli. Nella ripresa cala.

Manè 5 - Può poco. I suoi hanno poco la palla e spingono ancora meno, quando riesce a scendere sulla fascia non ha compagni da servire. Dal 66’ Dorval 5 - Entra male, prende un giallo per simulazione e salterà la sfida contro il Venezia di settimana prossima.

Maggiore 5.5 - Ci prova, più in difesa che in attacco, ci mette sostanza, ma poca qualità.

Artioli 5.5 - Partita difficile per lui, che in avvio si guadagna e calcia una bellissima punizione, ma gli acuti del suo match finiscono lì. Dal 66’ Verreth 5.5 - Prova ad aumentare la mole di palleggio dei suoi, senza successo.

Esteves 5 - Non parte mai, non può perché i suoi non hanno praticamente mai la palla. Difficile la sua partita. Dall’84’ Cavuoti sv.

Rao 5.5 - Nel primo tempo è l’unico bagliore, ma è fiacco anche lui. Si accende in un paio di occasione, senza lasciare il segno.

Piscopo 5 - Il più oscurato tra tutti, gioca pochissimi palloni ed è spesso fuori dalla manovra. Dall’84 Cuni sv.

Moncini 5 - Male anche lui, svantaggiato com’è dallo sfavorevole piano tattico messo in campo da Longo. Dall’84’ Gytkjaer sv.

Moreno Longo 5 - Il Bari di oggi scende in campo e rinuncia a giocare, provando a ripartire e speculando sugli errori avversari. Troppo poco per pensare di impensierire un avversario molto più forte.