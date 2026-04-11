Juventus, Locatelli su Boga: "Sempre pensato fosse da big, ce lo coccoliamo"

Dopo la sfida fra Atalanta e Juventus, giocata a Bergamo e vinta 1-0 dagli ospiti, il centrocampista bianconero Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Questa vittoria è un segnale importante anche alla luce del ko contro il Milan? Siete tutte lì.

"Ci sono delle partite da vincere nell'arco della stagione, questa era da 'sì o sì', abbiamo vinto con il cuore, non era facile, grandissima vittoria del gruppo. Sono felicissimo per mio fratello Jerry (Boga), ho sempre pensato che fosse da grande squadra, oggi è qui con me, lo coccoliamo, è un giocatore importante, gli voglio bene ed è un giocatore importante".

La prossime partite contro il Bologna e il Miilan sono decisive?

"Ogni partita è decisiva ora per la Champions, quando indossi questa maglia hai sempre questa pressione, ma non ci spaventa".