TMW Botta o meno, David resta un corpo estraneo nella Juve di Spalletti. Con Boga si vola: riscatto certo

Luciano Spalletti schiera il falso nove, che decide una partita da Champions. È Jeremie Boga, zampata da centravanti vero, il volto sorridente di una Juventus che soffre e vince a Bergamo. L’attaccante, attualmente in prestito dal Nizza con un diritto di riscatto da 4,8 milioni di euro - nessun dubbio sul fatto che la Vecchia Signora lo eserciterà -, ha iniziato pestandosi i piedi con Kenan Yildiz, poi ha trovato la propria dimensione ed è risultato ancora una volta cruciale.

All’altro angolo del ring… ecco Jonathan David. L’attaccante canadese è subentrato in corso d’opera proprio a Yildiz, dopo essere stato escluso dal primo minuto: una scelta tecnica, nessun dubbio, anche se l’ex Lille era comunque anche reduce da una botta in allenamento. Rimane, a oggi, un pesce fuori d’acqua: in oltre mezz’ora di gioco ha toccato il pallone 22 volte, una sola nell’area avversaria (più di una, per capirsi, in quella della Juve). Una heat map deludente come tutta la sua avventura torinese.

Tornando a Boga, quello di oggi è il suo quarto gol in maglia bianconera, in nove partite. Una media da bomber, per chi con tutta la probabilità non sarà il centravanti titolare della Juve del futuro: a Luciano Spalletti serve un nove “vero”, se lo aspetta dal mercato estivo. Però l’ex Sassuolo si è conquistato un futuro a Torino, su questo non c’è alcun dubbio.