Milan ko, Rabiot ai tifosi: “Deluso dai fischi a Leao: brutti. Allegri? Era tranquillo…”

Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan, ha commentato a Sky Sport il ko interno con l’Udinese, un 3-0 che può preoccupare Massimiliano Allegri: “È stato molto tranquillo, ci ha detto di stare sereni e che l’obiettivo è sempre lì. Ora dobbiamo a prenderlo, dobbiamo switchare subito e pensare alla partita di Verona, la prossima. Servono tranquillità e unità, è stato molto sereno”.

Perché il calo nelle ultime giornate?

“Se è fisico non lo so, forse a livello mentale un po’ di stanchezza c’è, è vero. In questa partita si è vista meno solidità: sappiamo bene che, quando difendiamo bene, la maggior parte delle volte poi troviamo gol e vinciamo le partite. Oggi siamo stati troppo disordinati, abbiamo difeso male e preso ripartenze, poi dopo i due gol subiti siamo andati un po’ in giro per il campo: è la cosa che non dobbiamo fare, ce lo dice anche il mister. Siamo in un momento di difficoltò, lo sappiamo e dobbiamo stare sereni, perché siamo terzi e l’obiettivo è lì”.

Oggi siete stati un po’ disattenti, loro erano molto più veloci e liberi di voi. Ci si aspettava che prendessi qualcuno, invece non è successo: eri poco lucido anche tu?

“È vero, abbiamo sbagliato tutti e io per primo. Anche io sono stato poco lucido su alcune cose: il mister ci parla sempre delle marcature preventive, abbiamo perso lucidità perché volevamo fare gol e andare con tanti uomini. È vero che in questo momento in campo ho perso anche io la lucidità di guardare e dire agli altri di stare un po’ più concentrati. Rivedremo questa partita e la analizzeremo”.

Avete creato tanto, sfortuna?

“È un problema degli ultimi tempi, creiamo tante occasioni ma non concretizziamo. Se poi difendi male prendi gol. Dobbiamo lavorare su questo”.

Un messaggio ai tifosi?

“È una sconfitta pesante, posso capire la delusione, però mi hanno deluso i fischi a Leao. Secondo me in questo momento lo dobbiamo supportare ed è stato brutto. Ma sappiamo com’è il calcio”.