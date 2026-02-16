Cagliari, Idrissi: "Questo è un punto di partenza. Messaggio per i giovani? Crederci sempre"

Riyad Idrissi, esterno del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando del match contro il Lecce: "Sicuramente è una partita importante come tante altre che abbiamo affrontato, è uno scontro diretto. Come lo è questa però lo sono state anche tutte le altre... È una gara per la salvezza, daremo il massimo per ottenere quello che tutti cerchiamo".

Ha avuto un bell'impatto con la Serie A.

"Sicuramente per ora sta andando bene. Quello che voglio trasmettere ai giovani sardi è un messaggio semplice, ovvero crederci sempre. In passato ero come tutti i bambini, questo per me è un punto di partenza e non di arrivo, l'importante è crederci".

Che Lecce troverete?

"Sarà affamato come noi, avrà voglia di vincere. Chi avrà più voglia di portare a casa i tre punti e avrà più fame riuscirà a ottenere un successo".