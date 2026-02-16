TMW Sampdoria, partita col botto la prevendita per Mantova: già 600 biglietti staccati

Ancora cinque giorni alla sfida di Mantova. Ma in casa Sampdoria si comincia a preparare la trasferta. Se Brunori e compagni riprenderanno la preparazione nel pomeriggio di domani, i tifosi si stanno già mobilitando per la sfida in programma sabato pomeriggio al "Martelli". Una sfida che però è stata preclusa per il momento per i non possessori della tessera del tifoso anche se, va sottolineato, non ci sono precedenti criticità fra le due tifoserie.

Ricorso dei "no tessera"

E proprio tal proposito l'Associazione Difesa Sampdoriana ha già presentato un ricorso per aprire al più presto la sfida anche ai non tesserati. Una decisione, quella presa dall'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, che viene definita "iniqua e dannosa per tutta la tifoseria blucerchiata". "In queste ore i nostri legali stanno presentando il ricorso che - prosegue la nota - auspichiamo sia supportato anche da tutte le parti in causa che - di fronte ad una decisione incomprensibile ed ingiustificata - possono influire su un cambio di rotta da parte del Ministero".

600 biglietti venduti

E nonostante le restrizioni i tifosi hanno comunque dato una risposta importante staccando già 600 tagliandi per il settore ospiti. Sul campo invece ci potrebbe essere la speranza di rivedere almeno nell'elenco dei convocati per la sfida in terra lombarda Salvatore Esposito e Fabio Depaoli.