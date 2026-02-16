Cagliari, Idrissi: "Non avevo dubbi che Pisacane fosse un ottimo allenatore"

Riyad Idrissi, difensore del Cagliari, ai microfoni di Dazn ha colto l'occasione per elogiare le potenzialità del tecnico Fabio Pisacane che sta svolgendo un ottimo lavoro alla guida dei sardi: “Il mister lo conoscevo già, mi ha aiutato tanto nella crescita umana e professionale. E’ una persona molto seria, che tiene a noi e che si evolve giorno dopo giorno. Dal punto di vista tecnico-tattico è un tecnico preparatissimo, per un calciatore è fondamentale scendere in campo sapendo a memoria cosa fare in ogni momento della gara".

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Lecce

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Pavoletti, S. Esposito. All. Pisacane.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Cheddira, Sottil. All. Di Francesco.