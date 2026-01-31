Il Cagliari si diverte: poker al Verona, a segno anche Idrissi al 92'
Segui qui la diretta testuale di Cagliari-Verona
Segna anche Idrissi: il Cagliari esagera e va sul 4-0 contro il Verona. Cross di Zappa dalla destra, inserimento perfetto per Idrissi che, di testa, firma il poker.
Cagliari-Hellas Verona 4-0, le pagelle: Pisacane, ma che bel Casteddu. Sarr ingenuo, difesa distratta
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
