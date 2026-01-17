Cagliari-Juventus, Gaetano: "Siamo pronti. In che ruolo giocherò? Vedrete..."
Gianluca Gaetano ai microfoni di Sky ha parlato a pochi minuti da Cagliari-Juventus:
Sulla sfida di questa sera
"Abbiamo dimostrato di saper fare prestazioni importanti contro qualsiasi squadra e ci vogliamo ripetere. La Juve è forte, viene da 5-0 e sarà una partita dura. Ci aspettiamo una Juve che ci viene a prendere, ma noi saremo pronti".
In quale zona del campo ti vedremo?
"Dopo vedete".
