Cagliari-Juventus, Gaetano: "Siamo pronti. In che ruolo giocherò? Vedrete..."

Gianluca Gaetano ai microfoni di Sky ha parlato a pochi minuti da Cagliari-Juventus:

Sulla sfida di questa sera

"Abbiamo dimostrato di saper fare prestazioni importanti contro qualsiasi squadra e ci vogliamo ripetere. La Juve è forte, viene da 5-0 e sarà una partita dura. Ci aspettiamo una Juve che ci viene a prendere, ma noi saremo pronti".

In quale zona del campo ti vedremo?

"Dopo vedete".