Cagliari-Juventus, i convocati di Spalletti: tornano Gatti e Conceicao. Out Rugani, Vlahovic e Milik
A poche ore dalla sfida contro il Cagliari, in programma per stasera alle ore 20.45 all’Unipol Domus il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei convocati. Tornano al disposizione sia Gatti che Conceicao, mentre saranno assenti Rugani, Vlahovic e Milik.
L'elenco completo.
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Joao Mario, Cambiaso, Cabal.
Centrocampista: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.
Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.
