Cagliari, Mazzitelli al 45': "Dobbiamo sfruttare le occasioni, serve spirito di sacrificio"
Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo contro la Fiorentina: "Loro sono una squadra forte, dobbiamo avere un grande spirito di sacrificio tutti quanti e sfruttare le occasioni".
