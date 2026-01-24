Cagliari, Mazzitelli al 45': "Dobbiamo sfruttare le occasioni, serve spirito di sacrificio"

Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo contro la Fiorentina: "Loro sono una squadra forte, dobbiamo avere un grande spirito di sacrificio tutti quanti e sfruttare le occasioni".