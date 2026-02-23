Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cagliari, si ferma Mazzitelli: distrazione di basso grado del soleo della gamba sinistra

© foto di Federico De Luca 2026
Andrea Piras
Oggi alle 19:34Serie A
Andrea Piras

Prosegue la marcia di avvicinamento del Cagliari alla sfida di Parma. Dopo il match pareggiato alla Unipol Domus contro la Lazio, 0-0 il finale, la squadra di Pisacane scenderà in campo venerdì sera al "Tardini" per uno scontro diretto per le zone basse della classifica. Una trasferta insidiosa contro un avversario che soltanto ieri sera ha violato San Siro superando 1-0 il Milan di Massimiliano Allegri e che dista tre punti in classifica. Gli isolani sono invece a quota 29 punti ma la barca non può ancora considerarsi in porto.

E nella giornata di oggi, i rossoblù sono tornati ad allenarsi in quel di Assemini per preparare al meglio la gara contro i ducali allenati da Cuesta. Nel menù del tecnico, dopo una serie di esercizi di attivazione, lavoro tecnico mentre a seguire la squadra ha svolto in campo una sessione di esercitazioni sul possesso palla.

Brutte notizie arrivano da Luca Mazzitelli. Il centrocampista è stato sottoposto a terapie in seguito agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato, riporta il sito ufficiale della società, una distrazione di basso grado del soleo della gamba sinistra. Per la giornata di domani, martedì 24 febbraio, è prevista una nuova razione di lavoro al mattino.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
