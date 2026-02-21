Cagliari, infortunio per Mazzitelli: Pisacane lo sostituisce per un fastidio al polpaccio

Nel finale di primo tempo di Cagliari-Lazio Luca Mazzitelli ha lasciato il terreno di gioco a causa di un infortunio muscolare. Il centrocampista rossoblù è stato sostituito da Idrissi al 42'. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il classe '95 ex Frosinone ha rimediato un problema muscolare al polpaccio.