Cagliari, infortunio per Mazzitelli: Pisacane lo sostituisce per un fastidio al polpaccio
TUTTO mercato WEB
Nel finale di primo tempo di Cagliari-Lazio Luca Mazzitelli ha lasciato il terreno di gioco a causa di un infortunio muscolare. Il centrocampista rossoblù è stato sostituito da Idrissi al 42'. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il classe '95 ex Frosinone ha rimediato un problema muscolare al polpaccio.
Articoli correlati
Mazzitelli sulla lotta scudetto: "Dico l'Inter, ma se Spalletti fosse partito da subito alla Juve..."
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
1 Sacchi sul ko della Juventus in Champions: "Spalletti ha visto 3 passi indietro? È stato generoso"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie B, 26ª giornata: il Monza supera la Carrarese e vola al secondo posto. La classifica aggiornata
Serie C
Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza vale una vita"
Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica aggiornata dei tre gironi
Pronostici
Calcio femminile