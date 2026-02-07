Mazzitelli sulla lotta scudetto: "Dico l'Inter, ma se Spalletti fosse partito da subito alla Juve..."

Il centrocampista del Cagliari Luca Mazzitelli è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport e, tra i vari temi trattati, ha parlato anche del resto del campionato iniziando dalla lotta scudetto: "Dico Inter, ma se Spalletti, che ha rigenerato la Juventus, ci fosse stato dall’inizio, i bianconeri sarebbero stati temibili concorrenti".

Sulla Roma, invece, Mazzitelli ha aggiunto: "Bella squadra, diretta da un allenatore bravissimo. In pochi mesi, Gasperini ha impresso la sua impronta. Se la giocherà sino alla fine con la Juventus per un posto in Champions. Totti dirigente? Una figura così importante dovrebbe essere valorizzata con un ruolo adeguato. A Roma ho mosso i primi passi da calciatore. Ho iniziato nel campetto della scuola. Sì, ero già il più bravo e molto competitivo. Se perdevo, piangevo. Poi la scuola calcio e le giovanili giallorosse. Quindi, ho iniziato il tour dell’Italia".

Infine, Mazzitelli ha parlato dei migliori centrocampisti: "Attualmente dico senza dubbio McTominay del Napoli, è fantastico. Del passato dico due della Premier, Gerrard e Lampard. Centrocampisti di grande qualità, “box to box”, dal gol facile. Gerrard col Liverpool ne ha segnato 120, Lampard col Chelsea 147. Gerrard, poi, aveva la capacità di giocare dappertutto, centrale, trequartista, ala. Gli mancava solo di fare il portiere. Sarebbe stato bravo anche tra i pali".