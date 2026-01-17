Live TMW Cagliari, Mina: "Stare lontano dal campo è stato difficile, ma oggi sono contento"

Forse non la partita migliore a livello di gioco disputata in questa stagione ma alle volte essere "sporchi" può essere parecchio efficace. Ed è quello che è successo al Cagliari di mister Fabio Pisacane che stasera, alla Unipol Domus, ha conquistato la vittoria contro la Juventus. Basta la rete di Mazzitelli per regalare una buona nottata ai rossoblù. Al termine della partita, il centrale dei sardi Yerry Mina, stasera capitano, si è presentato in conferenza stampa.

Ore 23:03 A breve comincerà la conferenza stampa.

Ore 23:46 Inizia la conferenza stampa.

Pisacane ci ha detto che hai fatto di tutto per esserci. Come stai?

"Io personalmente non ero al 100% ma ho scelto di andare in guerra. Ringrazio i miei compagni per quanto fatto, sono contento".

Quanto avevi bisogno di una serata come oggi?

"Per me questi giorni sono stati difficili, ma ora sto meglio e sono contento per quanto fatto oggi. Ora pensiamo alla prossima".

Oggi eri capitano. Cosa significa per te questa maglia?

"Semplicemente una cosa: essere sardo. Io mi sento sardo e sto bene tra questa gente".

Quanto era importante vincere oggi questa partita per la salvezza?

"Tanto, abbiamo fatto tutto quello che il mister ci ha chiesto in settimana, soprattutto difensivamente".

Cosa vi siete detti con Pisacane durante la partita?

"Niente di che, solo che dovevamo portare questi tre punti a casa e che a morire dovevano essere loro non noi (ride, ndr)".

Quale è stato il momento più difficile di stasera? E quanto è importante per te fare bene anche in ottica Nazionale?

"Nel secondo tempo abbiamo avuto difficoltà ad uscire anche per la stanchezza, ma difensivamente siamo stati bravi e compatti. Ovviamente voglio fare bene per tornare con la Colombia e fare bene anche lì".

Ore 23:53 Termina la conferenza stampa.