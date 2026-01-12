Cagliari, Obert: "Tornare a Genova è speciale, sono cresciuto qui"

Il Genoa affronta il Cagliari in un match per la corsa alla salvezza, valido per la ventesima giornata di Serie A. I rossoblù liguri occupano il quartultimo posto in classifica con 16 punti, frutto di un percorso accidentato che ha visto soltanto una vittoria nelle ultime tredici gare casalinghe.

Il punto strappato a San Siro contro il Milan ha confermato la solidità difensiva della squadra di Daniele De Rossi, ma la necessità di vincere resta prioritaria per allontanarsi dalla zona calda. Il Cagliari arriva con un bilancio di una sola vittoria nelle ultime cinque partite e con un andamento altalenante che non ha permesso ai sardi di trovare continuità.

Ai microfoni di DAZN interviene il difensore del Cagliari, Adam Obert. Ecco le sue parole:

Torni in questo stadio, è un po' come un derby per te?

"Sì, possiamo dirlo. Pensando al passato, ho passato tre anni alla Sampdoria, dove praticamente sono cresciuto qui in Italia. Mi ha dato tanto, è sempre bello tornare a Genova e giocare contro il Genoa. C'è sempre una motivazione in più."

Ci aiuta a capire come vi metterà in campo il mister? Per intenderci, tre o quattro? Giocherai tutta fascia? Sarai più bloccato dietro?

"Vedrete anche da soli. Sicuramente proviamo a fare le cose che abbiamo provato in allenamento. Magari cambiamo un po', ci mettiamo un po' così, un po' così. Dipende anche da come si mette il Genoa."