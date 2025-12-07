Live TMW Cagliari, Obert: "Oggi siamo riusciti ad essere perfetti"

L'ultima vittoria in casa in campionato risaleva al 13 settembre 2025. Da allora il Cagliari di mister Fabio Pisacane non era più riuscito a regalare i tre punti al pubblico della Unipol Domus, nonostante spesso le belle prestazioni fatte. Oggi però la gioia della vittoria è arrivata, quasi al termine di un match praticamente perfetto da parte dei rossoblù contro la Roma. Gaetano ci ha messo la firma e lo stadio ha potuto festeggiare quanto fatto dai proprio beniamini. Finita la partita, Adam Obert ha commentato la prestazione e il traguardo di 100 presenze con la maglia isolana.

Ore 18:09 La conferenza stampa comincerà a breve.

Ore 18:14 Inizia la conferenza stampa.

Che valutazione dai alla gara di oggi?

"Una grande partita con una super prestazione da parte di tutti. Sapevamo che dovevamo aggiungere qualche dettaglio e oggi siamo riusciti ad essere perfetti. Sono contento anche di quanto fatto da me, dobbiamo continuare così".

Ti aspettavi di arrivare a 100 presenze?

"No, è un bellissimo obiettivo e ora voglio alzare l'asticella. Io ho sempre pensato di fare del mio meglio e sono contento di essere qui. Anche oggi ho messo in campo tutto me stesso, oggi sono andato anche vicino al gol ma Svilar è stato davvero bravo. Il mio cambio all'80' ci stava".

Come ti sei trovato con Rodriguez?

"Sono molto contento per la sua prestazione e mi sono trovato davvero bene. Già contro il Napoli mi sono sentito bene con lui al mio fianco. Ora però mi devo allenare di più per essere maggiormente incisivo anche in fase offensiva".

Quanto è stata importante questa vittoria?

"Tanto importante non solo per la vittoria e i tre punti, ma per la prestazione fatta. Abbiamo combattuto tanto, abbiamo messo in campo tutto quello che il mister ha chiesto. Siamo riusciti a concedere pochissimo alla Roma e siamo stati bravi a fare gol. Dobbiamo continuare così, mettendo quella cattiveria che serve per restare sempre sul pezzo".

Ore 18:20 Termina la conferenza stampa.