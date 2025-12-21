Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Trento, Tabbiani: "Sono molto contento di aver chiuso l’anno con una vittoria importante"

Trento, Tabbiani: "Sono molto contento di aver chiuso l'anno con una vittoria importante"
Andrea Piras
Oggi alle 12:19Serie C
Andrea Piras

Dopo il successo sulla Dolomiti Bellunesi, il tecnico del Trento Luca Tabbiani ha commentato: "Sono molto contento di aver chiuso l’anno in questo modo, con una grande prestazione e soprattutto con una vittoria importante. I ragazzi meritavano di finire il 2025 così, per il lavoro che stanno portando avanti dall’inizio della stagione e per la crescita che abbiamo avuto sotto tanti aspetti. Non era una partita semplice, anche per le tante assenze e per le condizioni di alcuni giocatori che hanno tirato la carretta fino a qui, ma la squadra ha risposto molto bene.

Le Dolomiti Bellunesi hanno scelto di affrontarci con un blocco molto basso, cercando di rallentare il gioco e di ripartire: in queste situazioni serve pazienza e la capacità di aspettare l’episodio giusto. L’episodio è arrivato e dopo il vantaggio abbiamo trovato più spazi, rendendo la partita anche più piacevole da giocare.

Chiudere bene l’anno era un obiettivo importante, soprattutto dopo una partenza un po’ più lenta. Farlo in questo modo ci deve dare autostima, morale e ambizione per ripartire con la giusta consapevolezza. Sappiamo che il girone di ritorno è sempre più complicato, ma averci messo questa “asticella” significa avere un traguardo alto da inseguire. Voglio esprimere i miei più sinceri auguri di buon Natale a tutti i tifosi che, anche oggi, ci hanno continuato a spingere e sostenere per tutta la partita. Ci rivedremo l’anno prossimo".

