Avellino, Biasci: "C'è rammarico, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti"
Dopo il pareggio casalingo contro il Palermo, l'attaccante dell'Avellino Tommaso Biasci ha parlato ai microfoni di PrimaTivvù: "Sono rammaricato perchè per la partita che abbiamo fatto meritavamo di più - sottolinea TuttoAvellino.it -. Siamo andati più vicini noi a portate la vittoria a casa. Non ho ancora visto l'episodio del rigore, non mi esprimo. Mi sto rovando bene con Tutino. Oggi abbiamo lavorato bene anche in fase offensiva ma andrà sempre meglio. Abbiamo fatto una maggiore pressione rispetto alle ultime partite e questo ci ha permesso di recuperare palla alta, siamo contenti per la prestazione, ci prendiamo questo pareggio. Ripeto c'è rammarico, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti. Lavoreremo sugli errori fatti per chiudere bene l'anno".
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Cesena-Juve Stabia 1-1
29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)
Frosinone-Spezia 2-1
16' Bracaglia (F), 73' Ghedjemis (F) 90+3' Beruatto (S)
Modena-Venezia 1-2
38' Yeboah (V), 74' Casas (V), 90+5 Di Mariano (M)
Monza-Carrarese 4-1
9' e 55' Birindelli (M), 44' Delli Carri (M), 74' Di Stefano (C), 84' Petagna (M)
Padova-Sampdoria 1-1
19' Coda (S), 65' Fusi (P)
Avellino-Palermo 2-2
39' Biasci (A), 69' Ranocchia (P), 83' Pohjanpalo (P), 89' Palumbo (A)
Pescara-Reggiana 2-1
11' Corazza (P), 15' Rover (R), 61' Olzer (P)
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
CLASSIFICA
Frosinone 37
Monza 34
Venezia 32
Palermo 30
Modena 29
Catanzaro 28
Cesena 28
Juve Stabia 23
Padova 22
Avellino 21
Empoli 20*
Reggiana 20
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 15*
Virtus Entella 15*
Spezia 14
Mantova 14*
Sampdoria 14
Pescara 13
* una gara in meno