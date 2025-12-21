Avellino, Biasci: "C'è rammarico, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti"

Dopo il pareggio casalingo contro il Palermo, l'attaccante dell'Avellino Tommaso Biasci ha parlato ai microfoni di PrimaTivvù: "Sono rammaricato perchè per la partita che abbiamo fatto meritavamo di più - sottolinea TuttoAvellino.it -. Siamo andati più vicini noi a portate la vittoria a casa. Non ho ancora visto l'episodio del rigore, non mi esprimo. Mi sto rovando bene con Tutino. Oggi abbiamo lavorato bene anche in fase offensiva ma andrà sempre meglio. Abbiamo fatto una maggiore pressione rispetto alle ultime partite e questo ci ha permesso di recuperare palla alta, siamo contenti per la prestazione, ci prendiamo questo pareggio. Ripeto c'è rammarico, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti. Lavoreremo sugli errori fatti per chiudere bene l'anno".

Bari-Catanzaro 1-2

30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)

Cesena-Juve Stabia 1-1

29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)

Frosinone-Spezia 2-1

16' Bracaglia (F), 73' Ghedjemis (F) 90+3' Beruatto (S)

Modena-Venezia 1-2

38' Yeboah (V), 74' Casas (V), 90+5 Di Mariano (M)

Monza-Carrarese 4-1

9' e 55' Birindelli (M), 44' Delli Carri (M), 74' Di Stefano (C), 84' Petagna (M)

Padova-Sampdoria 1-1

19' Coda (S), 65' Fusi (P)

Avellino-Palermo 2-2

39' Biasci (A), 69' Ranocchia (P), 83' Pohjanpalo (P), 89' Palumbo (A)

Pescara-Reggiana 2-1

11' Corazza (P), 15' Rover (R), 61' Olzer (P)

Domenica 21 dicembre

Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol

Ore 17:15 - Mantova-Empoli

CLASSIFICA

Frosinone 37

Monza 34

Venezia 32

Palermo 30

Modena 29

Catanzaro 28

Cesena 28

Juve Stabia 23

Padova 22

Avellino 21

Empoli 20*

Reggiana 20

Carrarese 19

Bari 16

Südtirol 15*

Virtus Entella 15*

Spezia 14

Mantova 14*

Sampdoria 14

Pescara 13

* una gara in meno