Marocco, il ct Regragui attacca: "Deluso da Roma e United per El Aynaoui e Mazraoui"

Quasi tutto pronto per la 35ª edizione della Coppa d'Africa, il massimo torneo per le nazionali del continente africano che si disputerà da oggi - 21 dicembre 2025 - fino al 18 gennaio 2026. Sarà il Marocco ad ospitare la manifestazione per il 2025, come già successo un'altra volta nella propria storia, nel 1988. Ad aprire la compitazione sarà ovviamente il paese ospitante, che questa sera alle 20:00 se la vedrà con le Isole Comore.

A tal proposito, il commissario tecnico della nazionale marocchina Walid Regragui, grande favorito per la vittoria finale dopo il quarto posto raccolto tre anni fa nel mondiale in Qatar, ha attaccato nella conferenza stampa di vigilia la Roma e il Manchester United per il braccio di ferro nei confronti di El Aynaoui e Mazraoui.

“Come tutte le altre nazionali, anche noi avevamo giocatori trattenuti dai loro club. Eravamo in costante contatto con loro e abbiamo 'litigato' con alcuni” ha rivelato Regragui. “È normale, sono i loro datori di lavoro. Abbiamo avuto qualche problema con alcuni club, ad esempio Manchester United e Roma non volevano liberare Mazraoui ed El Aynaoui. Abbiamo fatto appello alla FIFA per difendere i nostri diritti, siamo rimasti un po' delusi. Ci tengo a ringraziare il Real Betis, un grande club, così come il Fenerbahçe per la loro classe. L'importante è che tutti i giocatori fossero qui lunedì".