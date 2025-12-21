Napoli, Beukema in dubbio per la finale. Oggi inizia la Coppa d'Africa: le top news delle 13

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ambasciatore italiano a Riad Carlo Balocchi ha parlato della Supercoppa Italiana giocata in Arabia: "È un appuntamento che rafforza il legame già consolidato tra i due Paesi. Qui il calcio è seguito con straordinaria passione, in un mercato dinamico: il Regno ha investito in infrastrutture moderne, grandi eventi internazionali e programmi dedicati ai giovani. L’Arabia Saudita è un hub sportivo globale". E sulla finale fra Napoli e Bologna che varrà il trofeo ha proseguito: "Noi ci saremo. Essere allo stadio è parte del nostro ruolo in occasione di eventi di questo livello. È un modo per sostenere le squadre italiane e per partecipare a un momento di grande coinvolgimento del pubblico locale, entusiasta e competente".

In vista della finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna, in programma domani sera a Riyadh, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport il capitano degli azzurri Giovanni Di Lorenzo. Queste le sue parole: “Chi è stato l’unico capitano a vincere due Scudetti e una Supercoppa col Napoli? Maradona. Ma lui è inarrivabile in tutto. Però il pensiero di riuscire anche io ad aggiungere una Supercoppa dopo due scudetti e la Coppa Italia ce l’ho. È una cosa che sento forte addosso. E spero di riuscirci. Vincere resta un’emozione incredibile, farlo da capitano ancora di più. Se può essere anche una rivincita del ko al Dall’Ara di qualche settimana fa? Sì, come lo è stato con il Milan che ci aveva battuto. Il Bologna ci ha fatto passare un periodo particolare dopo quella sconfitta. Ce la ricordiamo bene quella partita, il pensiero è ancora vivo. Ma sarà una gara diversa, con un trofeo in palio. Puntiamo ad alzare la Supercoppa, per noi e per i tifosi, per aggiungere un’altra vittoria importante al nostro percorso”.

Emergono importanti novità alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, in programma domani sera a partire dalle ore 20:00 al King Saud University Stadium di Riyadh, stadio teatro della contesa nel quale gioca le sue partite anche l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, Antonio Conte potrebbe dover fare a meno dell’ex di turno Sam Beukema. Il difensore olandese, infatti, quest’oggi non prenderà parte all’allenamento di rifinitura a causa di un trauma contusivo al piede riportato durante la sessione di ieri. Un forfait, quello odierno, che di conseguenza lo mette in dubbio anche per la partita di domani.

L'Inter a gennaio tornerà sul mercato. Lo farà definendo almeno una operazione in entrata, nonostante il presidente nerazzurro ai margini della sfida persa ai rigori contro il Bologna sul tema si sia espresso così: "Per gennaio non escludo nulla ma dico che la rosa risponde appieno alle esigenze dell'allenatore e della società, un confronto con Ausilio e Baccin lo faremo e valuteremo il da farsi. Non dobbiamo riparare nulla noi, fare i conti con qualche infortunio, ma spesso non ci sono giocatori che garantiscono qualità maggiore a quella dei giocatori che già hai". Marotta ha rilasciato queste dichiarazioni per allontanare le pressioni dalla sua squadra mercato. Parole da dirigente che ne ha viste di ogni e conosce i tempi del calciomercato, una strategia condivisibile: ha evitato di sbandierare ai quattro venti la necessità di un esterno destro per evitare che l'Inter possa esser presa per la gola. Però questa necessità c'è, è evidente. La decisione di Dumfries di operarsi a Londra con tanto di stop di almeno tre mesi porta con sé il bisogno di trovare un'alternativa a Luis Henrique. In Supercoppa a Riyad ha preso il posto del brasiliano a partita in corso il centrocampista Diouf: calciatore versatile, ma tutt'altro che un laterale a tutta fascia. E allora anche per l'Inter calciomercato sarà. C'è qualcosa da riparare. Almeno un rinforzo perché poi ulteriori ragionamento andranno fatti anche sulla difesa soprattutto in caso di offerte per De Vrij. I nomi oggi in cima alla lista della società nerazzurra per la fascia destra sono principalmente tre. E in questo ordine: Brooke Norton-Cuffy del Genoa, Idrissa Touré del Pisa e Rafik Belghali dell'Hellas Verona. Troppo costoso Marco Palestra, mentre per Moris Valincic della Dinamo Zagabria i dubbi riguardano principalmente il suo inserimento a stagione in corso.

In partenza diversi aerei di sola andata da Londra, direzione Milano. Il primo, come scrive La Gazzetta dello Sport, non se lo farà di certo sfuggire Niclas Fullkrug. Anche ieri le parti hanno avuto contatti attraverso un intermediario. Domani è atteso il meeting (forse) decisivo con il West Ham, quello che precederà la stesura dei contratti: la formula sarà il prestito con diritto di riscatto. Il tedesco potrebbe essere a Milano per le visite già prima di Natale (o subito dopo) e debutterà l’8 gennaio contro il Genoa. Il secondo, invece, potrebbe prenderlo Axel Disasi, che sta prendendo quota come possibile rinforzo in difesa. Il francese di proprietà del Chelsea è stato proposto dal suo agente ai dirigenti rossoneri, che hanno giudicato l’operazione fattibile dal punto di vista della formula. Adesso le valutazioni dovranno essere di natura tecnica e a prenderle dovrà essere Massimiliano Allegri, che dovrà dare il suo benestare nei confronti di un giocatore che finora ha collezionato solo un paio di presenze con l’Under 21. Ciò che è certo è che Disasi lascerà il Chelsea, che sia per il Milan o un’altra società, perché ormai è ai margini del progetto.

Tutto pronto in Marocco per il via alla Coppa d'Africa 2025, competizione che sarà inaugurata dalla sfida fra i padroni di casa e le Isole Comore. Un evento dalla portata globale, che toglierà ai diversi campionati europei tantissimi protagonisti. Per quel che riguarda la Serie A, saranno 20 i calciatori che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali, con 11 squadre del massimo campionato coinvolte. Non solo Serie A però, visto che anche la B e la C vengono coinvolte: 5 giocatori della Serie B sono partiti per il Marocco, con loro anche uno di Serie C. E poi c'è il caso particolare di Faisal Bangal, attaccante che giocherà col suo Mozambico e che arriva dal Mestre, in Serie D.

Questa la lista completa dei giocatori che hanno lasciato l'Italia:

SERIE A

ATALANTA: Ademola Lookman (Nigeria), Odilon Kossounou (Costa d'Avorio)

BOLOGNA: /

CAGLIARI: Joseph Liteta (Zambia), Zito Luvumbo (Angola)

COMO: /

CREMONESE: /

FIORENTINA: /

GENOA: Jean Onana (Camerun)

HELLAS VERONA: Rafik Belghali (Algeria)

INTER: /

JUVENTUS: /

LAZIO: Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria), Boulaye Dia (Senegal)

LECCE: Lassana Coulibaly (Mali), Lameck Banda (Zambia), Kialonda Gaspar (Angola)

MILAN: /

NAPOLI: /

PARMA: /

PISA: Mbala Nzola (Angola), Ebenezer Akinsanmiro (Nigeria)

ROMA: Neil El Aynaoui (Marocco), Evan Ndicka (Costa d'Avorio)

SASSUOLO: Woyo Coulibaly (Mali)

TORINO: Adam Masina (Marocco), Saul Coco (Guinea Equatoriale)

UDINESE: Rui Modesto (Angola), Vakoun Bayo (Costa d'Avorio)

SERIE B

FROSINONE: Anthony e Jeremy Oyono (Gabon)

BARI: Mehdi Dorval (Algeria)

MONZA: Pedro Obiang (Guinea Equatoriale)

SERIE C

VIS PESARO: José Machin (Guinea Equatoriale)

SERIE D

MESTRE: Faisal Bangal (Mozambico)